С 17 на 18 ноября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силами и средствами украинской ПВО было обезврежено 29 ударных БПЛА.

Об этом сообщили в воздушных силах.

Что известно

Как детализировали в ведомстве, с 20 часов 17 по 04 часа 18 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направления (Курская область, Приморско-Ахтарск, РФ) ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников.

"Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил", отметили в ПС.

В процессе отражения атаки приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожены 29 единиц вражеского оружия.

Ранее отмечалось, что на подступах к столице ночью 18 ноября были сбиты все "Шахеды". Обошлось без жертв и разрушений.

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