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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2675
Время на прочтение
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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Фото: соцмережі

Всех граждан просят пройти в укрытие до отбоя.

В ряде областей Украины днем 21 октября объявили воздушную тревогу из-за действий российских оккупантов.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Угроза ракетных и дроновых ударов со стороны России зафиксирована в Киевской области, в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Николаевской областях.

Всех граждан просят пройти в укрытие до отбоя.

Напомним, что Игнат рассказал об атаках дронов по территории России.

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Дата публикации
Просмотры
2675
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