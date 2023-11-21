В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Всех граждан просят пройти в укрытие до отбоя.

В ряде областей Украины днем 21 октября объявили воздушную тревогу из-за действий российских оккупантов.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Угроза ракетных и дроновых ударов со стороны России зафиксирована в Киевской области, в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Николаевской областях.

Всех граждан просят пройти в укрытие до отбоя.

Напомним, что Игнат рассказал об атаках дронов по территории России.

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