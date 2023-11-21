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У низці регіонів України оголошена повітряна тривога

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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У низці регіонів України оголошена повітряна тривога

Фото: соцмережі

Всіх громадян просять пройти в укриття до відбою.

В низці областей України вдень 21 жовтня оголосили повітряну тривогу через дії російських окупантів. 

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Загроза ракетних та дронових ударів з боку Росії зафіксована на Київщині, в Чернігівський, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській областях.  

Всіх громадян просять пройти в укриття до відбою.

Нагадаємо, що Ігнат розповів про атаки дронів по території Росії.

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Дата публікації
Перегляди
774
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