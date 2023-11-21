Ситуація біля Авдіївки: в ISW розповіли про бої біля міста

Протягом минулої доби, 20 листопада, російські окупаційні війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку. Втім, погодні умови вплинули на дії ворога та операції ЗСУ.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW)

Аналітики з посиланням на український Генштаб повідомили про безуспішні російські наступи на схід від Новобахмутівки та Новокалинового, а також поблизу Степового, Сєверного та самої Авдіївки.

Своєю чергою, представник 47-ї механізованої бригади ЗСУ Дмитро Лазуткін зазначив, що нещодавній снігопад у районі Авдіївки вплинув на операції та обмежив видимість як для українських, так і для російських військ. Втім, наголосив військовий, війська РФ продовжують спроби прорватися до Авдіївки невеликими штурмами.

Тим часом російські блогери стверджували, що бойові дії продовжуються на північний захід від Авдіївки. Вони також повідомили, що нібито окупанти просунулися в районі Новокалинового та Очеретиного, а українські сили безуспішно контратакували під Авдіїв - в промисловій зоні на південний схід від міста.

Також один із військових блогерів стверджував, що українські війська продовжували контратаки поблизу Степового. А інший блогер повідомив, що ЗСУ контратакують на південь від Авдіївки та поблизу району сміттєвого полігону на північ від Авдіївки.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що ворог не покидає спроб наступу на Авдіївку. За його словами, окупанти наразі мають можливість здійснювати штурмові дії на півночі біля міста.

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