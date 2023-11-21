Ситуация возле Авдеевки: в ISW рассказали о боях у города

Снегопад в районе Авдеевки повлиял на операции.
За прошедшие сутки, 20 ноября, российские оккупационные войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении. Впрочем, погодные условия оказали влияние на действия врага и операции ВСУ.
Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW)
Аналитики со ссылкой на украинский Генштаб сообщили о безуспешных российских наступлениях восточнее Новобахмутовки и Новокалинового, а также вблизи Степного, Северного и самой Авдеевки.
В свою очередь представитель 47-й механизированной бригады ВСУ Дмитрий Лазуткин отметил, что недавний снегопад в районе Авдеевки повлиял на операции и ограничил видимость как для украинских, так и для российских войск. Впрочем, подчеркнул военный, войска РФ продолжают попытки прорваться к Авдеевке небольшими штурмами.
Тем временем российские блоггеры утверждали, что боевые действия продолжаются северо-западнее Авдеевки. Они также сообщили, что якобы оккупанты продвинулись в районе Новокалинового и Очеретиного, а украинские силы безуспешно контратаковали под Авдеев — в промышленной зоне к юго-востоку от города.
Также один из военных блоггеров утверждал, что украинские войска продолжали контратаки вблизи Степного. А другой блоггер сообщил, что ВСУ контратакуют к югу от Авдеевки и вблизи района мусорного полигона к северу от Авдеевки.
Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что враг не покидает попытки наступления на Авдеевку. По его словам, оккупанты теперь имеют возможность совершать штурмовые действия на севере возле города.