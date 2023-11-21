Взрывы на Волыни: в ОВА рассказали, что произошло

В ходе атаки РФ обошлось без пострадавших.

В ночь на 21 ноября в Волынской области произошли взрывы. Во время воздушной тревоги в регионе сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"О ночной воздушной тревоге в области: по информации военных, на Волыни были уничтожены беспилотники типа "Шахед", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, пострадавших во время российской атаки нет. Погуляйко отмечает, что ситуация под контролем.

Следует отметить, что В ночь на 21 ноября ночью воздушная тревога была объявлена в ряде западных и центральных областей Украины. На Волыни тревога продолжалась почти полтора часа – с 01:14 до 02:42. Воздушные сиды ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ударных БПЛА.

Напомним, российские оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами". В частности, силы украинского ПВО сбили десять ударных беспилотников.

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