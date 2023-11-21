Взрывы на Волыни: в ОВА рассказали, что произошло

В ходе атаки РФ обошлось без пострадавших.
В ночь на 21 ноября в Волынской области произошли взрывы. Во время воздушной тревоги в регионе сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
"О ночной воздушной тревоге в области: по информации военных, на Волыни были уничтожены беспилотники типа "Шахед", — говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, пострадавших во время российской атаки нет. Погуляйко отмечает, что ситуация под контролем.
Следует отметить, что В ночь на 21 ноября ночью воздушная тревога была объявлена в ряде западных и центральных областей Украины. На Волыни тревога продолжалась почти полтора часа – с 01:14 до 02:42. Воздушные сиды ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ударных БПЛА.
Напомним, российские оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами". В частности, силы украинского ПВО сбили десять ударных беспилотников.