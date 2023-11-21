Вночі на Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Інформації про руйнування немає.

Вночі 21 листопада жителі Хмельницької області чули вибухи під час повітряної тривоги. Під час атаки російських окупантів працювали сили ППО.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час сигналу "повітряна тривога" в області працювали сили ППО", - повідомив чиновник.

Сергій Тюрін наголосив, що інформації про потерпілих та травмованих немає. Крім того, нема повідомлень про руйнування.

До слова, вночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Вона була пов'язана із загрозою застосування ворожих ударних БпЛА. У Хмельницькій області сирени лунали від 22:52 20 листопада до 02:10 21 листопада.

Як повідомлялося, вночі проти 21 листопада російська армія здійснила ракетно-дронову атаку по Україні. Окупанти атакували десятьма ударними безпілотниками типу Shahed. Також ворог запустив чотири зенітні керовані ракети С-300 та один "Іскандер-К".

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