Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Информации о разрушении нет.

Ночью 21 ноября жители Хмельницкой области слышали взрывы во время воздушной тревоги. Во время атаки российских окупантов работали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время сигнала "воздушная тревога" в области работали силы ПВО", – сообщил чиновник.

Сергей Тюрин подчеркнул, что информации о пострадавших и травмированных нет. Кроме того, нет сообщений о разрушении.

К слову, ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Она была связана с угрозой применения вражеских ударных БПЛА. В Хмельницкой области сирены доносились с 22:52 20 ноября до 02:10 21 ноября.

Как сообщалось, ночью против 21 ноября российская армия совершила ракетно-дроновую атаку по Украине. Оккупанты атаковали десятью ударными беспилотниками типа Shahed. Также враг запустил четыре зенитных управляемых ракеты С-300 и один "Искандер-К".

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