Ракетно-дроновая атака по Украине: сколько целей сбила ПВО

Для уничтожения вражеских целей были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения.

Россияне атаковали Украину в ночь на 21 ноября беспилотниками Shahed, ракетами С-300 и ракетой "Искандер-К", большинство из которых уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ВС уточнили, что ночью российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия) 10 ударными беспилотниками типа Shahed.

Кроме дронов, враг запустил четыре зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкоя (Крым).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 9 вражеских беспилотников "Shahed-131/136" и одна крылатая ракета "Искандер-К", — отметили в ВС.

Там добавили, что были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.

Количество сбитых российских дронов и ракет 21 ноября / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Ночная атака 21 ноября

Напомним, в ночь на 21 ноября в Украине звучала воздушная тревога в ряде западных и центральных областей. А уже утром Генштаб ВСУ проинформировал о российской ракетно-дроновой атаке по Украине.

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