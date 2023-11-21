Министр обороны Германии приехал в Киев (видео)

Это второй официальный визит Писториуса в украинскую столицу.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев рано утром 21 ноября. Это его второй официальный визит в Украину.

Об этом аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил в Сети.

"Ровно в 5:00 утра по местному времени сегодня утром в Киев со вторым официальным визитом прибыл федеральный министр обороны Борис Писториус", – говорится в сообщении Репке.

Приезд министра на железнодорожный вокзал сняли на видео.

Министр обороны Германии прибыл в Киев

Напомним, 20 ноября в Киеве с официальным визитом побывал министр обороны США Ллойд Остин, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Почему этот визит состоялся сейчас, во время обострения ситуации на фронте, разбирался ТСН.ua.

Читайте также: