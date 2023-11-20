Глава Пентагона оценил готовность ВСУ к боевым действиям зимой

Остин отметил, что для войны в Украине нет "волшебной палочки".

Вооруженные силы Украины готовы к боевым действиям зимой и располагают необходимыми средствами для успеха.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев.

"Я думаю, они (украинские войска – ред.) готовы к боевым действиям зимой, и, конечно, они проделали большую работу в прошлом году", – сказал глава Пентагона.

Также он уточнил, что в последнем пакете военной помощи на $100 млн, в том числе есть и зимнее снаряжение.

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"Так что да, у них есть все средства, которые им будут нужны, чтобы добиться успеха в боях зимой. Думаю, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение – продолжать давить на врага, вести борьбу", – заявил Остин.

В то же время глава Пентагона предупредил, что для окончания войны в Украине не существует "волшебной палочки".

"В таком конфликте, как этот, не существует "серебрянной пули" ("волшебной палочки"). Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, каким образом интегрируют эти силы и средства для достижения результата на поле боя", – говорит Остин.

"Поэтому то ли это F-16, то ли HIMARS, или что-то другое – главное, как вы используете эти возможности", – добавил он.

Напомним, что 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин приехал с неанонсированным визитом в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

ТСН разбирался, почему этот визит состоялся именно сейчас, во время обострения ситуации на фронте и какими будут его последствия.

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