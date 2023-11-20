Визит Остина и Каволи в Киев: посол назвала цель

Бринк заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

Посол США Бриджит Бринк назвала цель визита в Украину главы Пентагона Ллойда Остина и командующего американскими войсками в Европе генерала Кристофера Каволи.

Об этом дипломат написала в Сети 20 ноября.

Заметим, утром 20 ноября стало известно о визите Остина в Киев. А из сообщения Бринк следует, что в украинскую столицу прибыл и Каволи.

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"Рада снова приветствовать в Киеве министра обороны США Остина вместе с Командующим EUCOM генералом Каволи, чтобы засвидетельствовать нашу непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе за свободу", — говорится в заявлении посла.

Напомним, ранее сам Остин заявил, что прибыл в Киев, чтобы передать важное сообщение о поддержке Украины со стороны США в борьбе за свободу против агрессии РФ.

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