Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Визит Остина и Каволи в Киев: посол назвала цель

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
690
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Визит Остина и Каволи в Киев: посол назвала цель

Посол США в Украине Бриджит Бринк и глава Пентагона Ллойд Остин / Фото: Twitter / Бриджит Бринк

Бринк заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

Посол США Бриджит Бринк назвала цель визита в Украину главы Пентагона Ллойда Остина и командующего американскими войсками в Европе генерала Кристофера Каволи.

Об этом дипломат написала в Сети 20 ноября.

Заметим, утром 20 ноября стало известно о визите Остина в Киев. А из сообщения Бринк следует, что в украинскую столицу прибыл и Каволи.

"Рада снова приветствовать в Киеве министра обороны США Остина вместе с Командующим EUCOM генералом Каволи, чтобы засвидетельствовать нашу непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе за свободу", — говорится в заявлении посла.

Напомним, ранее сам Остин заявил, что прибыл в Киев, чтобы передать важное сообщение о поддержке Украины со стороны США в борьбе за свободу против агрессии РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
690
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация