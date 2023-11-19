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Умеров и Остин обсудили планы по следующему "Рамштайну"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Умеров и Остин обсудили планы по следующему "Рамштайну"

Министр обороны Украины Рустем Умеров с главой Пентагона Ллойдом Остином / Фото: из соцсетей

Заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на этой неделе.

В воскресенье, 19 ноября, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщили на официальном сайте Пентагона.

Во время этого разговора главы оборонных ведомств двух стран обсудили последние события в поле боя в Украине.

"Они [Остин и Умеров] также говорили о планах по следующей Контактной группе по вопросам обороны Украины, которая состоится фактически на этой неделе", — говорится в сообщении.

Ранее представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что для национальной безопасности США важно, чтобы Конгресс как можно скорее принял запрос президента с дополнительным финансированием, содержащим помощь Украине и Израилю. Этот вопрос, пояснила она, обязательно будет обсуждаться на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что украинские защитники обеспечены всем необходимым, чтобы зимой совершать контрнаступление.

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