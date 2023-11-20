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Візит Остіна і Каволі до Києва: пані посол назвала мету

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Візит Остіна і Каволі до Києва: пані посол назвала мету

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк та очільник Пентагону Ллойд Остін / Фото: Twitter / Бріджит Брінк

Брінк запевнила в непохитній підтримці України з боку США.

Пані посол США Бріджит Брінк назвала мету візиту до України очільника Пентагону Ллойда Остіна та командувача американськими військами в Європі генерала Крістофера Каволі.

Про це дипломатка написала в Мережі 20 листопада.

Зауважимо, вранці 20 листопада стало відомо про візит Остіна до Києва. А з повідомлення Брінк випливає, що до української столиці прибув і Каволі.

"Рада знову вітати в Києві міністра оборони США Остіна разом з Командувачем EUCOM генералом Каволі, щоб засвідчити нашу непохитну підтримку України в її боротьбі за свободу", – йдеться в заяві пані посла.

Нагадаємо, раніше сам Остін заявив, що прибув до Києва, щоб передати важливе повідомлення про підтримку України з боку США в боротьбі за свободу проти агресії РФ.

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Дата публікації
Перегляди
690
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