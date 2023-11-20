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В Пентагоне назвали цель визита Остина в Киев

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Пентагоне назвали цель визита Остина в Киев

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк и глава Пентагона Ллойд Остин / Фото: Twitter / Бриджит Бринк

Главный вопрос – военная поддержка Украины.

Сегодня, 20 ноября, в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин для переговоров на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудят партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как отметили в Пентагоне, визит Остин свидетельствует прежде всего о том, что США готовы и дальше поддерживать Украину в военном плане. Он также обсудит долгосрочное видение будущего Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на этой неделе глава Пентагона проведет 17-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во встрече, как ожидается, примут участие около 50 стран.

Напомним, Остин отметил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы передать важное сообщение.

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Дата публикации
Просмотры
921
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