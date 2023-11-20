У Пентагоні назвали мету візиту Остіна до Києва

Сьогодні, 20 листопада, до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін для перемовин на високому рівні з українським керівництвом. Сторони обговорять партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Як зазначили в Пентагоні, візит Остін свідчить насамперед про те, що США готові і надалі підтримувати Україну у військовому плані. Він також обговорить довгострокове бачення майбутнього Збройних сил України.

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Крім того, цього тижня очільник Пентагону проведе 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України. В зустрічі, як очікується, візьмуть участь представники близько 50 країн.

Нагадаємо, Остін зазначив, що прибув до української столиці, щоб передати важливе повідомлення.

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