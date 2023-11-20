Фінляндія планує повністю закрити кордон з Росією - ЗМІ

За даними розвідки, Росія причетна до перевезення нелегалів до фінського кордону.

Фінляндія планує закрити всі пункти пропуску на східному кордоні із Росією. Причиною є сприяння російськими прикордонниками перетину нелегалів із третіх країн.

Про це пише фінська газета IltaLehti.

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За даними видання, уряд прем'єр-міністра Петтері Орпо може ухвалити рішення про закриття всіх пунктів пропуску на сухопутному кордоні з Росією у понеділок, 20 листопад. Якщо рішення буде позитивним, то КПП передбачають закрити у ніч на середу.

Зазначимо, минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Що передувало закриттю КПП

В ніч проти 18 листопада Фінляндія закривала контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ. Причиною стали масові випадки, коли на кордон прибували громадяни третіх країн без документів, які вимагають притулку. Це відбувалося за сприяння Росії.

Ще раніше влада Фінляндії запровадила додатковий обмежувальний захід – заборонила перетин кордону з Росією на велосипеді. Причиною стало те, що за останні місяці до Фінляндії намагалася потрапити рекордно велика кількість росіян і громадян третіх країн, які не мають в'їзних документів.

До того ж, Фінляндія майже припинила пускати на свою територію росіян із шенгенськими візами та запровадила заборону на в'їзд зареєстрованих у РA автомобілів.

За наявними даними розвідки, російська влада причетна до транспортування нелегальних мігрантів до фінського кордону.

Нагадаємо, у Фінляндії біля кордону з РФ зводять тимчасові огорожі від мігрантів.

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