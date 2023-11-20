Можливий замах на Дуду: Польща провела розслідування

Йдеться про політ президента та очільника Генштабу на зустріч із Байденом у Жешуві.

На початку повномасштабної війни РФ проти України навесні 2022 року Польща розслідувала можливий замах на президента Анджея Дуду і начальника Генштабу Збройних сил, генерала Раймунда Анджейчака.

Про це повідомив польський журналіст Збігнєв Парафянович у своїй книзі Polska na wojnie ("Польща на війні").

Парафянович написав у книзі, що 25 березня 2022 року Дуда та Анджейчак летіли до полського міста Жешув на зустріч з президентом США Джо Байденом.

В певний момент літак Boeing 737-800 NG із польськими лідерами на борту змушений був здійснити аварійну посадку. Зазначається, що авіасудно було новим.

Як розповіли пасажири літака, вони були "близькі до смерті" через несправність тримера, адже пілотам довелося боротися з ручками управління. Після посадки делегація пересіла на інший літак.

Тоді Польща однією з можливих причин інциденту розглядала можливість диверсії або замаху на вбивство.

До слова, у жовтні польська служба державної охорони виявила датчик стеження в автомобілі, який належить канцелярії Дуди.

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