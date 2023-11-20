Возможное покушение на Дуду: Польша провела расследование

Речь идет о полете президента и главы Генштаба на встречу с Байденом в Жешуве.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины весной 2022 года Польша расследовала возможное покушение на президента Анджея Дуду и начальника Генштаба Вооруженных сил генерала Раймунда Анджейчака.

Об этом сообщил польский журналист Збигнев Парафянович в своей книге Polska na wojnie ("Польша на войне").

Парафянович написал в книге, что 25 марта 2022 года Дуда и Анджейчак летели в город Жешув на встречу с президентом США Джо Байденом.

В определенный момент самолет Boeing 737-800 NG с польскими лидерами на борту вынужден был совершить аварийную посадку. Отмечается, что авиасудно было новым.

Как рассказали пассажиры самолета, они были "близки к смерти" из-за неисправности триммера, ведь пилотам пришлось бороться с ручками управления. После посадки делегация пересела на другой самолет.

Тогда Польша одной из возможных причин инцидента рассматривала возможность диверсии или покушения на убийство.

К слову, в октябре польская служба государственной охраны обнаружила датчик слежения в автомобиле, принадлежащем канцелярии Дуды.

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