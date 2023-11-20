Із музикою і танцями: сім'я влаштувала поминки батька у нічному клубі – відео

Сім'я та друзі чоловіка із Сальвадора потрапили до заголовків газет після того, як поминали його в нічному клубі.

Про це пише nypost.com.

Дарвін Бернал попросив про унікальні проводи перед своєю смертю на початку цього місяця, і його близькі були більш ніж щасливі виконати це бажання.

"Перед смертю він сказав нам, що хоче, щоб його похорон пройшов на дискотеці, і саме це і сталося", - розповіла дочка Катерін Бернал. "Він любив вечірки та любив танцювати".

Поминки відбулися в нічному барі El Pacifico у місті Ла-Юніон 5 листопада, а відео стало вірусним в Інтернеті.

Сім'я Бернала вирішила, що його відкрита труна займе центральне місце на танцмайданчику, а скорботні кружлятимуть навколо труни, поки з динаміків звучить латинський трек.

Миготливі сині та фіолетові вогні нічного клубу також додавали святкової атмосфери.

Юзери похвалили сім'ю за те, що вона вшанувала батька, який любить вечірки, так, як він хотів.

Яка чудова сім'я, вони виконали його останнє бажання

Його бажання… Як добре, що воно виповнилося

Нагадаємо, чоловік розплакався, почувши голосове повідомлення покійної дружини вперше за 14 років. Для нього це велика цінність.

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