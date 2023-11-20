Виверження на Сонці спотворило магнітне поле нашої зірки - вчені

Космічні апарати Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA зробили знімки потужного виверження на Сонці. Це виверження було настільки сильним, що спотворило магнітне поле Сонця.

Про це пише Space.

За даними вчених, енергія, що звільнилася після коронального викиду маси, призвела до появи коливань температури вздовж ліній магнітного поля Сонця.

Цей корональний викид маси стався в районі північного полюса нашої зірки і за цією подією спостерігали одразу кілька космічних апаратів, які за допомогою своїх камер зробили унікальні знімки та відео.

Знімки показали не тільки потужний викид плазми, а й величезний викид енергії з поверхні Сонця.

Нагадаємо, дослідження науковців раніше показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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