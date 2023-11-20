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С музыкой и танцами: семья устроила поминки отца в ночном клубе – видео

С музыкой и танцами: семья устроила поминки отца в ночном клубе – видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1317
Время на прочтение
2 мин
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С музыкой и танцами: семья устроила поминки отца в ночном клубе – видео

Поминки в ночном клубе / Фото: скриншот с видео

По словам родных, мужчина любил развлекаться.

Семья и друзья мужа из Сальвадора попали в заголовки газет после того, как поминали его в ночном клубе.

Об этом пишет nypost.com.

Дарвин Бернал попросил об уникальных проводах перед своей смертью в начале этого месяца, и его близкие были более чем счастливы выполнить это желание.

"Перед смертью он сказал нам, что хочет, чтобы его похороны прошли на дискотеке, и именно это и произошло", — рассказала дочь Катерин Бернал. "Он любил вечеринки и любил танцевать".

Поминки прошли в ночном баре El Pacifico в городе Ла-Юнион 5 ноября, а видео стало вирусным в Интернете.

Семья Бернала решила, что его открытый гроб займет центральное место на танцплощадке, а скорбные будут кружить вокруг гроба, пока из динамиков звучит латинский трек.

Мигающие синие и фиолетовые огни ночного клуба также добавляли праздничной атмосферы.

Пользователи похвалили семью за то, что она почтила отца, любящего вечеринки, так, как он хотел.

  • Какая замечательная семья, они исполнили его последнее желание
  • Его желание… Как хорошо, что оно исполнилось

Напомним, муж расплакался, услышав голосовое сообщение покойной жены впервые за 14 лет. Для него это большая ценность.

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Дата публикации
Просмотры
1317
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