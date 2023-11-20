С музыкой и танцами: семья устроила поминки отца в ночном клубе – видео

Семья и друзья мужа из Сальвадора попали в заголовки газет после того, как поминали его в ночном клубе.

Об этом пишет nypost.com.

Дарвин Бернал попросил об уникальных проводах перед своей смертью в начале этого месяца, и его близкие были более чем счастливы выполнить это желание.

"Перед смертью он сказал нам, что хочет, чтобы его похороны прошли на дискотеке, и именно это и произошло", — рассказала дочь Катерин Бернал. "Он любил вечеринки и любил танцевать".

Поминки прошли в ночном баре El Pacifico в городе Ла-Юнион 5 ноября, а видео стало вирусным в Интернете.

Семья Бернала решила, что его открытый гроб займет центральное место на танцплощадке, а скорбные будут кружить вокруг гроба, пока из динамиков звучит латинский трек.

Мигающие синие и фиолетовые огни ночного клуба также добавляли праздничной атмосферы.

Пользователи похвалили семью за то, что она почтила отца, любящего вечеринки, так, как он хотел.

Какая замечательная семья, они исполнили его последнее желание

Его желание… Как хорошо, что оно исполнилось

Напомним, муж расплакался, услышав голосовое сообщение покойной жены впервые за 14 лет. Для него это большая ценность.

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