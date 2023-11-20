С музыкой и танцами: семья устроила поминки отца в ночном клубе – видео

По словам родных, мужчина любил развлекаться.
Семья и друзья мужа из Сальвадора попали в заголовки газет после того, как поминали его в ночном клубе.
Об этом пишет nypost.com.
Дарвин Бернал попросил об уникальных проводах перед своей смертью в начале этого месяца, и его близкие были более чем счастливы выполнить это желание.
"Перед смертью он сказал нам, что хочет, чтобы его похороны прошли на дискотеке, и именно это и произошло", — рассказала дочь Катерин Бернал. "Он любил вечеринки и любил танцевать".
Поминки прошли в ночном баре El Pacifico в городе Ла-Юнион 5 ноября, а видео стало вирусным в Интернете.
Семья Бернала решила, что его открытый гроб займет центральное место на танцплощадке, а скорбные будут кружить вокруг гроба, пока из динамиков звучит латинский трек.
Мигающие синие и фиолетовые огни ночного клуба также добавляли праздничной атмосферы.
Пользователи похвалили семью за то, что она почтила отца, любящего вечеринки, так, как он хотел.
- Какая замечательная семья, они исполнили его последнее желание
- Его желание… Как хорошо, что оно исполнилось
Напомним, муж расплакался, услышав голосовое сообщение покойной жены впервые за 14 лет. Для него это большая ценность.
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