Глава Пентагону оцінив готовність ЗСУ до бойових дій узимку

Остін наголосив, що для війни в Україні немає "чарівної палички".

Збройні сили України готові до бойових дій узимку і мають необхідні засоби для успіху.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва.

"Я думаю, вони (українські війська – ред.) готові до бойових дій узимку, і, звісно, вони виконали велику роботу минулого року", – сказав очільник Пентагону.

Також він уточнив, що в останньому пакеті військової допомоги на $100 млн, зокрема є і зимове спорядження.

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"Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. Думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення – продовжувати тиснути на ворога, вести боротьбу", – заявив Остін.

Водночас, глава Пентагону попередив, що для закінчення війни в Україні не існує "чарівної палички".

"У такому конфлікті, як цей, не існує "срібної кулі" ("чарівної палички"). Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, яким чином інтегрують ці сили і засоби для досягнення результату на полі бою", – каже Остін.

"Тому чи це F-16, чи то HIMARS, чи щось інше – головне, як ви використовуєте ці можливості", – додав він.

Нагадаємо, що 20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін приїхав з неанонсованим візитом до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

ТСН розбирався, чому цей візит відбувся саме зараз, під час загострення ситуації на фронті, і якими будуть його наслідки.

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