Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Глава Пентагону оцінив готовність ЗСУ до бойових дій узимку

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
467
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Глава Пентагону оцінив готовність ЗСУ до бойових дій узимку

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва / Фото: Офіс президента України

Остін наголосив, що для війни в Україні немає "чарівної палички".

Збройні сили України готові до бойових дій узимку і мають необхідні засоби для успіху.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва.

"Я думаю, вони (українські війська – ред.) готові до бойових дій узимку, і, звісно, вони виконали велику роботу минулого року", – сказав очільник Пентагону.

Також він уточнив, що в останньому пакеті військової допомоги на $100 млн, зокрема є і зимове спорядження.

"Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. Думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення – продовжувати тиснути на ворога, вести боротьбу", – заявив Остін.

Водночас, глава Пентагону попередив, що для закінчення війни в Україні не існує "чарівної палички".

"У такому конфлікті, як цей, не існує "срібної кулі" ("чарівної палички"). Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, яким чином інтегрують ці сили і засоби для досягнення результату на полі бою", – каже Остін.

"Тому чи це F-16, чи то HIMARS, чи щось інше – головне, як ви використовуєте ці можливості", – додав він.

Нагадаємо, що 20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін приїхав з неанонсованим візитом до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

ТСН розбирався, чому цей візит відбувся саме зараз, під час загострення ситуації на фронті, і якими будуть його наслідки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
467
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація