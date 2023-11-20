Візит глави Пентагону до України: що він принесе і чому саме зараз

На думку експертів, Байден та його адміністрація цим візитом хочуть продемонструвати підтримку Україні на тлі ухвалення тимчасового бюджету у США без фінансування нової допомоги Києву.

Міністр оборони США Ллойд Остін приїхав з візитом до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Чому цей візит відбувся саме зараз, під час загострення ситуації на фронті, розбирався ТСН.ua.

"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", – написав глава Пентагону у соцмережі Х.

Переговори під час візиту Остіна і американської делегації / Фото: Офіс президента України

Що каже про візит американська сторона

Як зазначили в Пентагоні, візит Остін свідчить насамперед про те, що США готові і надалі підтримувати Україну у військовому плані.

"Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, включаючи забезпечення ЗСУ необхідними бойовими можливостями як на зимовий період, так і для захисту від майбутніх російських загроз", – йдеться у повідомленні.

У Пентагоні додали, що пізніше цього тижня Ллойд Остін онлайн візьме участь у 17-му засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайні"). Очікується, що захід відвідають майже 50 країн.

Пані посол США Бріджит Брінк також запевнила, що візит американської делегації свідчить про "непохитну підтримку України в її боротьбі за свободу".

Що сказав Зеленський

Як передає Офіс президента, Зеленський відзначив важливість візиту американської делегації напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн", результати якого мають посилити позиції України на полі бою.

Глава держави докладно поінформував про актуальну ситуацію на фронті, стратегічні цілі та першочергові потреби Сил оборони України. Було наголошено на нагальності продовження безперервного постачання союзниками всього необхідного озброєння та снарядів.

Під час зустрічі також було обговорено питання свободи мореплавства в Чорному морі та забезпечення функціонування альтернативного "зернового коридору".

Президент окремо наголосив на необхідності посилення спроможностей України напередодні зимового періоду.

Хто ще приїхав з Остіном

До складу американської делегації увійшов також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі.

Крістофер Каволі від 1987 року перебуває у лавах збройних сил США. Брав участь у війні в Афганістані.

Раніше був командувачем армії США в Європі та Африці (від жовтня 2020 року до червня 2022 року). До цього служив командувачем армії США в Європі (від січня 2018 року до вересня 2020 року).

У травні 2022 року його затвердили на посаду верховного головнокомандувача союзних військ НАТО в Європі.

Каволі називають "фахівцем щодо Росії". Він має досвід розроблення політики щодо Росії у штабі ЗС США і знає російську мову.

Американський генерал Крістофер Каволі / Фото: Associated Press

Чому візит відбувся саме зараз і чого очікувати від нього: думки експертів

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв заявив, що Остін прибув до України, бо нібито "настають вирішальні місяці" війни.

"Настають вирішальні місяці, коли Україні й Ізраїлю потрібно виправляти ситуацію на фронті, потрібно показати себе на полі бою. Візит очільника Пентагону має дипломатичний характер", - вважає він.

На думку експерта, Остіну потрібно бути в контакті з керівництвом кожного напрямку ЗСУ та Міноборони.

"Також очільнику Пентагону необхідно провести особисті консультації. З Остіном приїхала команда стратегів, яка займається допомогою і плануванням. Їм потрібно на найвищому рівні обговорити подальшу програму і подальшу стратегію ЗСУ", – зауважив Краєв.

Візит очільника Пентагону до Києва відбувається на тлі ухвалення тимчасового бюджету у США без фінансування нової допомоги для України.

Раніше у США заявили, що вичерпали вже 95 відсотків коштів, виділених для України.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен у коментарі "24 каналу" припустив, що Остін прибув до України з неоголошеним візитом, бо можливо Штати хочуть дещо заспокоїти українців на тлі ситуації з допомогою від США. На його думку, візит Остіна може бути певним "заспокійливим".

"Чого очікувати від візиту? Давайте почекаємо офіційних заяв. Я сприймаю це як візит для заспокоєння України. Також тут будуть питати й за те, чого від нас давно вимагали – подальшу стратегію війни. Не "вихід на кордони 1991 року", адже це – ціль. А стратегію. Коли покроково окреслять весь процес на наступні пів року – рік: які плани на зиму; які ресурси; які потреби тощо", – зазначив Тизенгаузен.

Полтолог Олексій Буряченко у коментарі FREEДОМ заявив, що візит Ллойда Остіна до Києва — особливий знак, що Вашингтон не зменшить допомогу Україні.

"Ті люди, які вміють читати між рядків, прекрасно розуміють натяки, які посилає нам Джо Байден. І у своїй колонці для The Washington Post, і своєю позицією щодо того, що допомога Україні — це відповідність національним інтересам Сполучених Штатів. Це коли почалися труднощі в Конгресі, коли він прилетів до Європи й особисто попросив країни антипутінської коаліції насамперед лідерів Європейського Союзу, підставити плече Україні, доки в США буде йти політична метушня. Тому що війну не можна поставити на паузу, цього і хоче путінська Росія — схилити нас і наших партнерів до заморожування конфлікту або, щонайменше, перемир’я, щоб вони могли накопичити свої сили й вдарити заново", — сказав він.

Експерт наголосив, що візит керівника Пентагону до Києва не можна недооцінити і сказати, що це якась випадковість. На його думку, візит принесе "дуже серйозний результат".

Експерт з питань національної безпеки Іван Варченко додав, що в ході візиту ймовірно, обговорять "сучасну зброю, сучасну тактику війни, і те, що потрібно Україні".

"Говоритиметься про сучасну тактику у війні, про безпілотники й способи протидії ворожим безпілотникам, тобто засоби радіоелектронної боротьби. Говоритиметься про багато речей на сучасному фронті, про ті виклики, з якими може впоратися цивілізований світ й сучасна економіка та військово-промисловий комплекс наших партнерів. Тому, я думаю, широкий спектр питань буде обговорюватися.

Ллойд Остін точно глибоко в темі, він знає й відповіді на щось, а щось він, звісно ж, привезе з собою для того, щоб говорити на рівні американських політиків, американських військових, які здатні впливати на ухвалення рішень щодо України", — сказав Варченко.

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