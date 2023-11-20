Засмагла Анна Трінчер у купальнику блиснула апетитними формами

Артистка показала кадри зі своєї відпустки.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер після насиченої відпустки у теплій країні повернулася до України.
Хоч відпочинок закінчився, однак світлин виконавиця зробила чимало. Нині ж знаменитість ними активно ділиться у своєму Instagram. Цього разу зірка показалася у блакитно-білому купальнику.
Засмагла Анна позувала на тлі казкового заходу Сонця і демонструвала свою неабияк струнку фігуру. Зокрема, співачка блиснула апетитними формами та підтягнутим і накачаним тілом.
Світлини Анна не стала підписувати. Тим часом підписники виконавиці просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що Анна має неабияк гарну та привабливу фігуру.
- Приголомшлива красуня. Ви вмієте дивувати! На кожній новій фотографії ви маєте ще кращий вигляд.
- Неймовірна, чарівний погляд
- Не відірвати погляду!
Нагадаємо, Анна Трінчер днями теж хизувалася стрункою фігурою. Тоді знаменитість постала у червоному купальнику та засвітила пружні сідниці.
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