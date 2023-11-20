Засмагла Анна Трінчер у купальнику блиснула апетитними формами

Артистка показала кадри зі своєї відпустки.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер після насиченої відпустки у теплій країні повернулася до України.

Хоч відпочинок закінчився, однак світлин виконавиця зробила чимало. Нині ж знаменитість ними активно ділиться у своєму Instagram. Цього разу зірка показалася у блакитно-білому купальнику.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Засмагла Анна позувала на тлі казкового заходу Сонця і демонструвала свою неабияк струнку фігуру. Зокрема, співачка блиснула апетитними формами та підтягнутим і накачаним тілом.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Світлини Анна не стала підписувати. Тим часом підписники виконавиці просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що Анна має неабияк гарну та привабливу фігуру.

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Нагадаємо, Анна Трінчер днями теж хизувалася стрункою фігурою. Тоді знаменитість постала у червоному купальнику та засвітила пружні сідниці.

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