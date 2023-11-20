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Загорелая Анна Тринчер в купальнике блеснула аппетитными формами

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
379
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Загорелая Анна Тринчер в купальнике блеснула аппетитными формами

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка показала кадры из своего отпуска.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер после насыщенного отпуска в теплой стране вернулась в Украину.

Хотя отдых закончился, однако фотографий исполнительница сделала немало. Сейчас знаменитость ими активно делится в своем Instagram. На этот раз звезда показалась в голубовато-белом купальнике.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Загорелая Анна позировала на фоне сказочного заката Солнца и демонстрировала свою изрядно стройную фигуру. В частности, певица блеснула аппетитными формами и подтянутым и накачанным телом.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фотографии Анна не стала подписывать. Тем временем подписчики исполнительницы просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что у Анны очень красивая и привлекательная фигура.

  • Потрясающая красавица. Вы умеете удивлять! На каждой новой фотографии вы выглядите еще лучше.
  • Невероятная, волшебный взгляд
  • Не оторвать взгляда!

Напомним, Анна Тринчер на днях тоже хвасталась стройной фигурой. Тогда знаменитость появилась в красном купальнике и засветила упругие ягодицы.

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Дата публикации
Просмотры
379
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