Загорелая Анна Тринчер в купальнике блеснула аппетитными формами

Артистка показала кадры из своего отпуска.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер после насыщенного отпуска в теплой стране вернулась в Украину.

Хотя отдых закончился, однако фотографий исполнительница сделала немало. Сейчас знаменитость ими активно делится в своем Instagram. На этот раз звезда показалась в голубовато-белом купальнике.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Загорелая Анна позировала на фоне сказочного заката Солнца и демонстрировала свою изрядно стройную фигуру. В частности, певица блеснула аппетитными формами и подтянутым и накачанным телом.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фотографии Анна не стала подписывать. Тем временем подписчики исполнительницы просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что у Анны очень красивая и привлекательная фигура.

Потрясающая красавица. Вы умеете удивлять! На каждой новой фотографии вы выглядите еще лучше.

Невероятная, волшебный взгляд

Не оторвать взгляда!

Напомним, Анна Тринчер на днях тоже хвасталась стройной фигурой. Тогда знаменитость появилась в красном купальнике и засветила упругие ягодицы.

Читайте также: