Загорелая Анна Тринчер в купальнике блеснула аппетитными формами

Артистка показала кадры из своего отпуска.
Украинская певица и блогерша Анна Тринчер после насыщенного отпуска в теплой стране вернулась в Украину.
Хотя отдых закончился, однако фотографий исполнительница сделала немало. Сейчас знаменитость ими активно делится в своем Instagram. На этот раз звезда показалась в голубовато-белом купальнике.
Загорелая Анна позировала на фоне сказочного заката Солнца и демонстрировала свою изрядно стройную фигуру. В частности, певица блеснула аппетитными формами и подтянутым и накачанным телом.
Фотографии Анна не стала подписывать. Тем временем подписчики исполнительницы просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что у Анны очень красивая и привлекательная фигура.
- Потрясающая красавица. Вы умеете удивлять! На каждой новой фотографии вы выглядите еще лучше.
- Невероятная, волшебный взгляд
- Не оторвать взгляда!
Напомним, Анна Тринчер на днях тоже хвасталась стройной фигурой. Тогда знаменитость появилась в красном купальнике и засветила упругие ягодицы.
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