Визит главы Пентагона в Украину: что он принесет и почему сейчас

По мнению экспертов, Байден и его администрация этим визитом хотят продемонстрировать поддержку Украине на фоне принятия временного бюджета в США без новой помощи Киеву.

Министр обороны США Ллойд Остин приехал с визитом в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Почему этот визит состоялся сейчас, во время обострения ситуации на фронте, разбирался ТСН.ua.

"Я имел честь встретиться с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные нужды", — написал глава Пентагона в соцсети Х.

Переговоры во время визита Остина и американской делегации / Фото: Офис президента Украины

Что говорит о визите американская сторона

Как отметили в Пентагоне, визит Остин свидетельствует прежде всего о том, что США готовы и дальше поддерживать Украину в военном плане.

"Дискуссии будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной, включая обеспечение ВСУ необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты от будущих российских угроз", — говорится в сообщении.

В Пентагоне добавили, что позже на этой неделе Ллойд Остин онлайн примет участие в 17-м заседании Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайне"). Ожидается, что мероприятие посетят около 50 стран.

Посол США Бриджит Бринк также заверила, что визит американской делегации свидетельствует о "непреклонной поддержке Украины в ее борьбе за свободу".

Что сказал Зеленский

Как передает Офис президента, Зеленский отметил важность визита американской делегации в преддверии очередного заседания в формате "Рамштайн", результаты которого должны усилить позиции Украины на поле боя.

Глава государства подробно проинформировал об актуальной ситуации на фронте, стратегических целях и первоочередных потребностях Сил обороны Украины. Было подчеркнуто необходимость продолжения непрерывного снабжения союзниками всего необходимого вооружения и снарядов.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы свободы мореходства в Черном море и обеспечение функционирования альтернативного "зернового коридора".

Президент особо отметил необходимость усиления способностей Украины накануне зимнего периода.

Кто еще приехал с Остином

В состав американской делегации вошли также командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Кристофер Каволи с 1987 года находится в рядах вооруженных сил США. Участвовал в войне в Афганистане.

Ранее был командующим армией США в Европе и Африке (с октября 2020 года по июнь 2022 года). До этого служил командующим армией США в Европе (с января 2018 года по сентябрь 2020 года).

В мае 2022 г. его утвердили на должность верховного главнокомандующего союзными войсками НАТО в Европе.

Каволи называют "специалистом по России". Он имеет опыт разработки политики по отношению к России в штабе ВС США и знает русский язык.

Американский генерал Кристофер Каволи / Фото: Associated Press

Почему визит состоялся именно сейчас и чего ждать от него: мнения экспертов

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев заявил, что Остин прибыл в Украину, потому что якобы "наступают решающие месяцы" войны.

"Наступают решающие месяцы, когда Украине и Израилю нужно исправлять ситуацию на фронте, нужно показать себя на поле боя. Визит главы Пентагона носит дипломатический характер", — считает он.

По мнению эксперта, Остин должен быть в контакте с руководством каждого направления ВСУ и Минобороны.

"Также руководителю Пентагона необходимо провести личные консультации. С Остином приехала команда стратегов, которая занимается помощью и планированием. Им нужно на самом высоком уровне обсудить дальнейшую программу и дальнейшую стратегию ВСУ", — отметил Краев.

Визит главы Пентагона в Киев проходит на фоне принятия временного бюджета в США без финансирования новой помощи для Украины.

Ранее в США заявили, что исчерпали уже 95 процентов средств, выделенных для Украины.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в комментарии "24 канала" предположил, что Остин прибыл в Украину с необъявленным визитом, потому что, возможно, Штаты хотят несколько успокоить украинцев на фоне ситуации с помощью от США. По его мнению, визит Остина может быть определенным "успокаивающим".

"Чего ждать от визита? Давайте подождем официальных заявлений. Я воспринимаю это как визит для успокоения Украины. Также здесь будут спрашивать и за то, чего от нас давно требовали – дальнейшую стратегию войны. Не "выход на границы 1991 года", ведь это – цель. А стратегию. Когда пошагово очерчат весь процесс на следующие полгода — год: какие планы на зиму; какие ресурсы; какие потребности и т.д.", — отметил Тизенгаузен.

Полтолог Алексей Буряченко в комментарии FREEДОМ заявил, что визит Ллойда Остина в Киев — особый знак, что Вашингтон не снизит помощь Украине.

"Те люди, которые умеют читать между строк, прекрасно понимают намеки, посылаемые нам Джо Байденом. И в своей колонке для The Washington Post, и своей позицией относительно того, что помощь Украине — это соответствие национальным интересам Соединенных Штатов. Это когда начались трудности" в Конгрессе, когда он прилетел в Европу и лично попросил страны антипутинской коалиции в первую очередь лидеров Европейского Союза, подставить плечо Украине, пока в США будет идти политическая суматоха, потому что войну нельзя поставить на паузу, этого и хочет путинская Россия — склонить нас и наших партнеров до замораживания конфликта или, по меньшей мере, перемирия, чтобы они могли накопить свои силы и заново ударить", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что визит руководителя Пентагона в Киев нельзя недооценить и сказать, что это случайность. По его мнению, визит принесет "очень серьезный результат".

Эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко добавил, что в ходе визита предположительно обсудят "современное оружие, современную тактику войны, и то, что нужно Украине".

"Говорить о современной тактике в войне, о беспилотниках и способах противодействия враждебным беспилотникам, то есть средствам радиоэлектронной борьбы. Говорить о многих вещах на современном фронте, о тех вызовах, с которыми может справиться цивилизованный мир и современная экономика и военно-промышленный комплекс наших партнеров. Потому, я думаю, широкий спектр вопросов будет обсуждаться.

Ллойд Остин точно глубоко в теме, он знает и ответы на что-то, а что-то он, конечно же, привезет с собой для того, чтобы говорить на уровне американских политиков, американских военных, способных влиять на принятие решений по Украине", — сказал Варченко .

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