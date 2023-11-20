Tinder планирует изменить страницы пользователей: что на них появится

Приложение знакомств Tinder вводит новые функции в профилях пользователей. Теперь они станут более информативными, появится возможность включить темный режим и добавить теги.

Об этом пишет TechCrunch.

Как отмечается, Tinder вводит новые функции для пользователей: в частности, подсказки в профиле для начала разговора, викторины, базовые информационные теги и темный режим.

Пользователи смогут опубликовать подсказки и ответы типа "Ключ к моему сердцу", "Первый пункт в моем списке желаний" "Две правды и ложь".

Пользователи могут создать тест о себе, чтобы пользователи могли узнать о них. Tinder не единственный, кто использует механизм вопросов и ответов для поддержки совпадений. Программы, такие как Hatched, используют этот метод, чтобы раскрыть профили, отвечая на личные вопросы.

Кроме того, Tinder дает пользователям возможность делиться основной информацией с помощью тегов профиля. Эти тэги могут касаться интересов пользователя, домашних животных, привычки к употреблению алкоголя и знаков зодиака.

Tinder также обновляет другие элементы в программе, такие как изменения в пользовательском интерфейсе, новые анимации, включая анимацию “Это матч” экран и настройки темного режима.

Напомним, что приложение для знакомств заблокировало "афериста из Тиндера" после обличительного фильма от Netflix.