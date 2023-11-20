Лукаку установил голевой рекорд в истории отборов к чемпионатам Европы

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил новый рекорд результативности отборочных турниров к чемпионатам Европы.

30-летний форвард "Челси", выступающий в настоящее время в аренде за итальянскую "Рому", оформил покер в матче последнего 10-го тура отбора на Евро-2024 против Азербайджана (5:0).

Таким образом, Лукаку завершил квалификацию на Евро-2024 с 14 голами в своем активе. Это новый рекорд отборов на ЧЕ.

Ромелу превзошел достижения североирландца Дэвида Хили (отбор к Евро-2008) и поляка Роберта Левандовского (отбор к Евро-2016), которые забивали по 13 мячей.

RECORD!



Lukaku has scored most goals ever in single EURO qualifying campaign (14) #EURO2024 pic.twitter.com/dhgEFmoLc0 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2023

Сборная Бельгии (20 очков) в квалификации на Евро-2024 заняла первое место группы F. Вместе с бельгийцами в финальный турнир ЧЕ также пробилась Австрия, набравшая 19 баллов. Не смогли финишировать в топ-2 Швеция (10), Азербайджан (7) и Эстония (1).

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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