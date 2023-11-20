“Це дно. Ви допомогли Путіну": Фаріон влаштувала нову істерику

Ірина Фаріон зібралася судитися через своє звільнення з Львівської політехніки, каже, цьому радіє сам Путін і навздогін зробила низку заяв про своїх студентів і особисто міністра освіти і науки України.

Екснардепка Ірина Фаріон зробила нову заяву, в якій сказала, що її звільнення з Національного університету "Львівська політехніка" неабияк порадувало кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про розвиток скандалу з мовознавицею Іриною Фаріон розповіла журналістка ТСН.ua Вікторія Гнатюк.

"Потирає долоні навіть Путін, переконана Фаріон, каже її звільнення неабияк порадувало кремлівського диктатора, а все це "продєлкі" ФСБ.

За що відкрили кримінальну справу?

"Фаріон зайнялися не тому, що вона хоче повністю українізувати суспільство, в цьому вона на 100% має рацію, так має бути, кожен має говорити українською! Але взялися за неї тому, що вона ЗНЕВАЖЛИВО ставиться до українських військових і чхати хотіла на безпеку людей на тимчасово окупованих територіях. Нагадаємо, що мова йде про українського студента в Криму, який написав лист-підтримку Ірині Фаріон", - нагадує Вікторія Гнатюк.

Фаріон швиденько опублікувала в своїх соцмережах, але звісно ж, не приховала особисті дані хлопця, а тому вже через день до Максима Глебова постукалися російські силовики.

Що Фаріон каже про своїх студентів та хлопця з Криму?

Після цього, якщо пам’ятаєте, у необережності Фаріон звинуватила самого ж студента. Й суспільство вже було не спинити. Студенти Львівської політехніки вийшли на масовий мітинг з вимогою негайно звільнити Фаріон з вишу.

Звільнення Фаріон

І врешті це сталося. "Львівська політехніка" опублікувала в соцмережах заяву про звільнення Фаріон. Підтримав пікет студентів і міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Але згодом почалося коїтися щось дивне. З сайту "Львівської політехніки" зникла заява про звільнення Фаріон, потім знову повернулася. Фото самого наказу видалив і очільник міносвіти. Але можна припустити, що так трапилося тому, що у заяві про розрив трудового договору було допущено помилку.

Фаріон звісно ж не змовчала, й крім того, що заявила, як зараз радіє путін її звільненню, вирішила проаналізувати своє скандальне інтерв’ю соколовій.

Усього цього можна було уникнути?!

А може б і гвалту не було, якби Ірина Фаріон без зневаги до військових розповіла про закони й закликала говорити скрізь українською мовою? Все. Не було б виразу: “Я не можу назвати їх українцями, хай називають себе руськіми”, то й не було б скандалу може? А якби вибачилася за свою помилку у тому, що розсекретила особисті дані українського студента в Криму? То може б і не було відкриття кримінального провадження в СБУ? До слова, відразу за чотирма статтями.

За кого тепер взялася екснардепка?

Фаріон цього не визнає, бо впевнена, що все підлаштовано, тож у своєму ютубі продовжує розказувати, де раки зимують, усім учасникам конфлікту. Добряче проїхалася по міністру освіти і науки України і пригрозила, що ледь не всіх звільнить, хто підписав наказ про її відставку.

Мітинг на підтримку Фаріон

Також мітинг студентів Фаріон назвала новітнім обличчям большевизму і підривом країни зсередини! Але 20 листопада з’явилися ті, хто навпаки влаштував пікет на підтримку професорки. Про це повідомили місцеві ЗМІ й зазначили, що біля стін університету зібралося кілька десятків людей, серед них викладачі кафедри української мови та літератури, де працювала Фаріон.

Нагадаємо, мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що планує оскаржити у суді своє звільнення з університету. А СБУ 15 листопада відкрила кримінальне провадження щодо екснардепки.

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