Плацдарм на лівому березі Херсонщини: чи зможе РФ скинути ЗСУ у Дніпро

На лівобережжі Херсонщини вже "відбувся" український плацдарм, росіянам не вдасться відкинути наші війська назад за Дніпро.

Про це заявив екскомандир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий, передає "Еспресо".

"Наразі, найбільша інтрига, сподівання та надії стосуються лівобережжя Херсонщини. Там, де вже точно відбувся наш плацдарм. Від тривалих рейдових дій там вдалося перейти до закріплення і навіть перекидання туди важкої техніки", – пояснив Дикий.

За його словами, на цьому напрямку вирішується, що стане підсумком нашої літньо-осінньої наступальної кампанії. Експерт вважає, що у разі подальших успішних дій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини українські війська зможуть вийти до Криму.

"Плацдарм на лівобережжі Херсонщини вже відбувся. Скинути наших захисників назад у Дніпро ворогам не вдалося. Наступне завдання складніше: розширити цей плацдарм, прорвати оборону росіян та вийти на оперативний простір у тилах їхньої оборони", – каже Дикий.

На його думку, такий шанс у ЗСУ є, однак немає жодних гарантій нашого успіху.

"Це війна, де обидві сторони розуміють ціну питання. До речі, ми завжди обережно говоримо про лівобережжя Херсонщини, але якщо почитати заяви російських "воєнкорів", то вони називають цей напрямок Херсонсько-Кримським. Тому, якщо нам вдасться суттєво розширити цей плацдарм, то це дозволить вийти нам до Перекопу, до Криму. Проблема в тому, що росіяни розуміють це не гірше за нас, тому кидають туди усі сили і резерви. Тому я закликаю українців утриматися від якоїсь ейфорії", – сказав експерт.

За його даними, у росіян на цьому напрямку нема таких міцних оборонних укріплень, як наприклад, на Запорізькому напрямку. Але дуже активно відпрацьовує по нашому плацдарму російська артилерія та авіація.

Нагадаємо, 14 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що ЗСУ закріпилися на Лівобережжі Херсонської області.

За словами Наталії Гуменюк, Збройним силам вдалося подекуди просунутися на 8 кілометрів вглиб окупованої території.

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