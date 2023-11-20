“Это дно. Вы помогли Путину": Фарион устроила новую истерику

Ирина Фарион собралась судиться из-за своего увольнения из Львовской политехники, говорит, этому радуется сам Путин и вдогонку сделала ряд заявлений о своих студентах и лично министре образования и науки Украины.

Экснардепка Ирина Фарион сделала новое заявление, в котором сказала, что ее увольнение из Национального университета "Львовская политехника" изрядно порадовало кремлевского диктатора Владимира Путина.

О развитии скандала с языковедом Ириной Фарион рассказала журналистка ТСН.ua Виктория Гнатюк.

"Потирает ладони даже Путин, убеждена Фарион, говорит ее увольнение изрядно порадовало кремлевского диктатора, а все это "проделки" ФСБ.

За что открыли уголовное дело?

"Фарион занялись не потому, что она хочет полностью украинизировать общество, в этом она на 100% права, так должно быть, каждый должен говорить по-украински! на временно оккупированных территориях. Напомним, что речь идет об украинском студенте в Крыму, который написал письмо-поддержку Ирине Фарион", — напоминает Виктория Гнатюк.

Фарион быстренько опубликовала в своих соцсетях, но, конечно же, не скрыла личные данные парня, а потому уже через день к Максиму Глебову постучались российские силовики.

Что Фарион говорит о своих студентах и парне из Крыма?

После этого, если помните, в неосторожности Фарион обвинила самого студента. И общество уже было не остановить. Студенты Львовской политехники вышли на массовый митинг с требованием немедленно уволить Фарион с вуза.

Увольнение Фарион

И, наконец, это произошло. "Львовская политехника" опубликовала в соцсетях заявление об увольнении Фарион. Поддержал пикет студентов и министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Но впоследствии началось что-то странное. С сайта "Львовской политехники" исчезло заявление об увольнении Фарион, затем снова вернулось. Фото самого приказа удалил и глава минобразования. Но можно предположить, что так произошло потому, что в заявлении о разрыве трудового договора была допущена ошибка.

Фарион конечно же не смолчала, и кроме того, что заявила, как сейчас радуется пути ее увольнения, решила проанализировать свое скандальное соколовое интервью.

Всего этого можно было избежать?

А может, и насилия не было, если бы Ирина Фарион без пренебрежения к военным рассказала о законах и призывала говорить везде на украинском языке? Все. Не было бы выражения: "Я не могу назвать их украинцами, пусть называют себя русскими", так и не было бы скандала может? А извинилась за свою ошибку в том, что рассекретила личные данные украинского студента в Крыму? Так, может, и не было бы открытие уголовного производства в СБУ? К слову, сразу по четырем статьям.

За кого теперь взялась экснардепка?

Фарион этого не признает, потому что уверена, что все подстроено, поэтому в своем ютубе продолжает рассказывать, где раки зимуют, всем участникам конфликта. Хорошо проехалась по министру образования и науки Украины и пригрозила, что едва ли не всех уволит, кто подписал приказ об ее отставке.

Митинг в поддержку Фарион

Также митинг студентов Фарион назвала новейшим лицом большевизма и подрывом страны изнутри! Но 20 ноября появились те, кто наоборот устроил пикет в поддержку профессора. Об этом сообщили местные СМИ и отметили, что у стен университета собралось несколько десятков человек, в том числе преподаватели кафедры украинского языка и литературы, где работала Фарион.

Напомним, языковед Ирина Фарион заявила, что планирует обжаловать в суде свое увольнение из университета. А СБУ 15 ноября открыла уголовное производство по экснардепке.

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