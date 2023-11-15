Языковой омбудсмен ответил, нарушают ли закон о языке в ВСУ

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подчеркнул, что на фронте в Украине в ВСУ воюют представители разных национальных сообществ и для многих из них украинский – неродный. Каждый солдат сам решает, на каком языке он будет общаться в окопах или в битве с вражескими войсками.

Об этом он сказал "Фокусу", прокомментировав скандальные заявления Ирины Фарион, что бойцы ВСУ должны общаться на фронте исключительно на украинском языке.

"Есть представители национальных сообществ. К примеру, в 128-й бригаде служат многие ребята из Закарпатья. Для них родной язык — венгерский. Служат ребята и из Одесской области, которые по происхождению этнические болгары. Но все это — украинский народ и граждане нашей страны", — подчеркнул он.

Тарас Кремень подчеркнул, что за 2023 год не было никакой жалобы о нарушении языкового закона украинскими военнослужащими. Было только сообщение об использовании негосударственного языка в одном из военкоматов, но эта проблема уже была решена.

"Оснований для утверждений о нарушении языкового закона в ВСУ нет. А на каком языке военные общаются во время обедов, в окопах или в битве с вражескими войсками, это их личное дело", — подчеркивает Кремень.

Напомним, Ирина Фарион продолжает разжигать скандал из-за языка среди военных – языковед призвала Зеленского наказать командиров "Азова".

Читайте также: