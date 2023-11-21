Макрон обратился к лидеру Китая с просьбой по Украине

Макрон отметил неизменную поддержку Украины Францией и призвал китайские власти поддерживать диалог с Киевом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином обсудил российскую агрессию против Украины и боевые действия на Ближнем Востоке.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

В сообщении указывается, что Макрон отметил неизменную поддержку Украины Францией и призвал китайские власти поддерживать диалог с Киевом.

"Президент Республики заявил о неизменной поддержке Францией Украины, которая противостоит агрессивной войне со стороны России, а также выразила глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Франции обсудил с лидером КНР усилия по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа.

В свою очередь, китайский лидер заявил, что Пекин готов к укреплению усилий по вопросам торговли и окончания войны в Украине.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сложившаяся на фронте ситуация требует изменений для стран Запада в вопросе помощи Украине.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине. Она касается безопасности и защиты критических потребностей.

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