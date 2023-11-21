У Байдена объяснили, почему помощь Украине выгодна для США

Администрация президента Соединенных Штатов будет прилагать усилия для ускорения процесса принятия решения о помощи Украине, поскольку отказ от поддержки украинцев будет означать большие потери для США и мира в будущем.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Мы хотим побуждать Конгресс, чтобы он принял дополнительные запросы, которые мы направили им, и мы могли бы продолжать беспрепятственную и непрерывную поддержку Украины", — отметил он.

Кирби отметил, что с выделением каждого нового пакета помощи остается все меньше возможностей из-за того, что все фонды почти исчерпаны.

Кирби напомнил слова президента Байдена, заявившего, что "когда агрессоры не расплачиваются за свою агрессию, они создают больше хаоса, смерти и разрушений". По его словам, без должного ответа и наказания агрессоры просто не останавливаются и продолжают идти дальше. Это, подчеркнул Кирби, означает, что расходы средств, а также уровень угроз для самих Соединенных Штатов и мира будут продолжать расти, если не помогать Украине сейчас.

"Поэтому действия, которые мы предпринимаем, и – что не менее критично – потенциальные действия, которые мы не предпринимаем, будут иметь последствия в течение еще многих лет", — отметил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сложившаяся на фронте ситуация требует изменений для стран Запада в вопросе помощи Украине.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине. Она касается безопасности и защиты критических потребностей.

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