У Байдена пояснили, чому допомога Україні вигідна для США

З виділенням кожного нового пакета допомоги лишається все менше можливостей через відсутність фінансування.

Адміністрація президента Сполучених Штатів докладатиме зусиль, щоб прискорити процес ухвалення рішення щодо допомоги Україні, оскільки відмова від підтримки українців буде означати більші втрати для США та світу у майбутньому.

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Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми хочемо спонукати Конгрес, щоб він ухвалив додаткові запити, які ми надіслали їм, і ми могли б продовжувати безперешкодну й безперервну підтримку України", - зауважив він.

Кірбі зауважив, що з виділенням кожного нового пакету допомоги лишається все менше можливостей через те, що всі фонди майже вичерпані.

Кірбі нагадав слова президента Байдена, який заявив, що "коли агресори не розплачуються за свою агресію, вони створюють більше хаосу, смерті та руйнувань". За його словами, без належної відповіді й покарання агресори просто не зупиняються й продовжують йти далі. Це, наголосив Кірбі, означає, що витрати коштів, а також рівень загроз для самих Сполучених Штатів та світу продовжуватимуть зростати, якщо не допомагати Україні зараз.

"Тож дії, які ми вживаємо, і – що не менш критично – потенційні дії, яких ми не вживаємо, матимуть наслідки протягом ще багатьох років", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація, яка склалась на фронті, потребує змін для країн Заходу у питання допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні. Вона стосується безпеки та оборони критичних потреб.

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