Макрон звернувся до лідера Китаю з проханням щодо України

Макрон наголосив на незмінній підтримці України Францією та закликав китайську владу підтримувати діалог з Києвом.

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном обговорив російську агресію проти України та бойові дії на Близькому Сході.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єлисейського палацу.

У повідомленні вказується, що Макрон наголосив на незмінній підтримці України Францією та закликав китайську владу підтримувати діалог з Києвом.

"Президент Республіки заявив про незмінну підтримку Францією України, яка протистоїть агресивній війні з боку Росії, а також висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з повідомленнями про військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю", — йдеться в повідомленні.

Крім того, президент Франції обговорив з лідером КНР зусилля щодо надання гуманітарної допомоги цивільному населенню сектору Гази.

У свою чергу китайський лідер заявив, що Пекін готовий до зміцнення зусиль щодо питань торгівлі та закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація, яка склалась на фронті, потребує змін для країн Заходу у питання допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні. Вона стосується безпеки та оборони критичних потреб.

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