Перемовини Байдена та Сі: політолог назвав несподівану тему зустрічі

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі обговорили, зокрема, російську спадщину після поразки у війні та долю ядерної зброї Росії.

Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський в етері телеканалу "Еспресо".

За словами політолога, штати неабияк переймаються долею російської ядерної зброї.

"Я вважає, що одним із питань, які обговорювались у Сан-Франциско впродовж чотирьох годин, була російська спадщина: як вони ділитимуть російську спадщину. На мій погляд, оце повне самознищення Сі – це позитивний результат для Байдена, для США", - вважає Піонтковський.

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"Ще доля ядерної зброї російської цікавить. Я гадаю, одне з таких довгострокових питань обговорювалося на зустріч", - підсумував він.

Що передувало

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін сіли за стіл переговорів у середу, 15 листопада, неподалік від Сан-Франциско, де лідери країн Азії зібралися на щорічний саміт. Минув майже рік з часу їхньої останньої зустрічі на Балі в Індонезії в кулуарах іншого глобального зібрання.

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