Міністр оборони Німеччини приїхав до Києва (відео)

Це другий офіційний візит Пісторіуса до української столиці.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва рано-вранці 21 листопада. Це його другий офіційний візит до України.

Про це аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив у Мережі.

"Рівно о 5:00 ранку за місцевим часом сьогодні вранці до Києва з другим офіційним візитом прибув федеральний міністр оборони Борис Пісторіус", – вказано в дописі Рьопке.

Приїзд міністра потягом на залізничний вокзал зняли на відео.

Міністр оборони Німеччини прибув до Києва

Нагадаємо, 20 листопада в Києві з офіційним візитом побував міністр оборони США Ллойд Остін, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Чому цей візит відбувся саме зараз, під час загострення ситуації на фронті, розбирався ТСН.ua.

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