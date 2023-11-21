Ракетно-дронова атака по Україні: скільки цілей збила ППО

До знищення ворожих цілей були задіяні підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи.

Росіяни атакували Україну в ніч проти 21 листопада безпілотниками Shahed, ракетами С-300 і ракетою "Іскандер-К", більшість із яких знищили сили ППО.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У ПС уточнили, що вночі російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія) 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

Окрім дронів, ворог запустив чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкоя (Крим).

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 ворожих безпілотників "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К", – зазначили в ПС.

Там додали, що були задіяні підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи.

Кількість збитих російських дронів і ракет 21 листопада / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нічна атака 21 листопада

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада в Україні лунала повітряна тривога в низці західних та центральних областей. А вже вранці Генштаб ЗСУ поінформував про російську ракетно-дронову атаку по Україні.

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