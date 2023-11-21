Окупанти вночі атакували Україну ракетами і "Шахедами": що відомо

Російські окупанти в ніч проти 21 листопада завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти “Котляревська” та інша цивільна інфраструктура.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що вночі росіяни атакували з південно-східного напрямку 10 БпЛА типу Shahed. Також противником було випущено 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкоя (Крим).

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 ворожих безпілотників Shahed-131/136 та одну крилату ракету "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Україні 21 листопада

У ніч проти 21 листопада повітряна тривога була оголошена у низці західних та центральних областей України.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу атаки безпілотників у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненський, Волинській областях.

Раніше в командуванні ВМС пояснили, чому окупанти тимчасово відмовились від ракетних ударів з кораблів ЧФ РФ.