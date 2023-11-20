Чому окупанти поставили на паузу повітряні атаки: пояснення ВМС

Через складні погодні умови у Чорному морі ворог не може застосувати усі свої можливості, аби обстрілювати Україну.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у понеділок, 20 листопада.

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"В першу чергу - це пов'язано зі штормовою погодою. Ситуація в морі зараз була досить складна, шторм досить сильний, деякі судна навіть з якорів зривало. Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Тому, відповідно, через це відносно спокійна ніч у нас була", - пояснив він.

За його словами, сезон штормів зазвичай тривалий, це дозволить українцям трохи перепочити від обстрілів.

"Але сказати, що це добре, теж не можна, тому що це впливає і на цивільне судноплавство. Єдине, що в таких погодних умовах наш ворог не може діяти. Це дає трошки перепочити усім, хто задіяний безпосередньо до виконання обов'язків", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, у неділю, 19 листопада, Росія не вивела в Чорне море жодного корабля через штормову погоду.

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