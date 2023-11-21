Вибухи на Волині: в ОВА розповіли, що сталося

Під час атаки РФ минулося без потерпілих.

Вночі проти 21 листопада у Волинській області сталися вибухи. Під час повітряної тривоги в регіоні спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Щодо нічної повітряної тривоги в області: за інформацією військових, на Волині було знищено безпілотники типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, постраждалих під час російської атаки немає. Погуляйко наголошує, що ситуація під контролем.

Слід зауважити, що У ніч проти 21 листопада вночі повітряна тривога була оголошена у низці західних та центральних областей України. На Волині тривога тривала майже півтори години - від 01:14 до 02:42. Повітряні сиди ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ударних БпЛА.

Нагадаємо, російські окупанти вночі атакували Україну ракетами і "Шахедами". Зокрема, сили української ППО збили десять ударних безпілотників.

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