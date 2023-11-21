Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте

У Бахмута Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российская оккупационная армия продолжает атакующие действия на этом участке фронта.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Противник пытается выбить украинских защитников с позиций в районе Клищиевки. Силы обороны держат оборону и наносят большие потери российским войскам, как в технике, так и в живой силе", — говорится в сообщении.

По словам Сырского, для штурмов украинских позиций по всем направлениям российские оккупанты продолжают использовать подразделения "Шторм-Z", "Шторм-v", которые сформированы из заключенных и военных штрафников.

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