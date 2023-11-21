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Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті

Бахмут. / Фото: Associated Press

ЗСУ тримають оборону.

Біля Бахмута Донецької області тривають важкі бої. Російська окупаційна армія продовжує атакувальні дії на цій ділянці фронту.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. 

"Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщиївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам, як в техніці так і в живій силі", - йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, для штурмів українських позицій на усіх напрямках російські окупанти продовжують використовувати підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-v", які сформовані з ув’язнених та військових штрафників.

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Дата публікації
Перегляди
574
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