Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті

Біля Бахмута Донецької області тривають важкі бої. Російська окупаційна армія продовжує атакувальні дії на цій ділянці фронту.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщиївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам, як в техніці так і в живій силі", - йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, для штурмів українських позицій на усіх напрямках російські окупанти продовжують використовувати підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-v", які сформовані з ув’язнених та військових штрафників.

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