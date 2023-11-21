Плануєте покупку Smart-телевізора під час Black Friday? Топ-3 моделі від KIVI

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Обираючи Smart-телевізор KIVI, ви отримуєте високотехнологічний пристрій, що вражає яскравою й контрастною картинкою, якісним звучанням і швидкістю роботи операційної системи. Ми обрали топ-3 моделі KIVI, на які варто звернути увагу під час знижок до Чорної П’ятниці.

KIVI 32H750NB

Якщо потрібна базова модель Smart TV за невисокою ціною, KIVI 32H750NB – це ваш вибір. Модель має 32-дюймовий HD-екран з MVA-матрицею та підсвіткою Direct LED. Телевізор працює на операційній системі Android TV 11 з підтримкою голосового управління Google Assistant, можливістю миттєвої трансляції на екран контенту зі смартфона чи інших девайсів через Chromecast. Пристрій синхронізується з системою Google Home.

Не зважаючи на невелику діагональ, телевізор виглядає дорого завдяки мінімалістичному витонченому дизайну та надтонким бічним рамкам товщиною всього 2,6 мм. Якісний звук забезпечують два 8-ватних динаміки, відкаліброваних вручну, з підтримкою Dolby Digital. Додаткову апаратуру можна підключати бездротово через Wi-Fi і Bluetooth. Серед доступних роз’ємів - Ethernet (LAN), 2 USB, 3 HDMI порти, аудіоджек, оптичний аудіовихід, RCA.

KIVI 43U750NB

Ця 43-дюймова модель чудово прикрасить собою вітальню й дозволить дивитися кіно на великому екрані. Дизайн – сучасний і мінімалістичний, зі стильними ніжками-підставками та тонкими рамками по бокам, які не будуть відволікати від того, що показує 4К-екран. Монтаж на стіну також можливий через кріплення Vesa 200x200 мм.

Виробник використав Super MVA-панель з широкими кутами огляду й підсвічуванням Direct LED. Телевізор автоматично розпізнає HDR-контент, а також використовує технології покращення зображення, такі як MEMC, Super Contrast Control, Max Vivid, Ultra Clear, які відповідають за автоматичне корегування різкості, контрасту та яскравості.

Модель працює під управлінням ОС Android TV 11 із підтримкою Google Assistant. Передбачено 8 ГБ постійної пам’яті, а серед бездротових інтерфейсів – Bluetooth версії 5.1, Chromecast, Wi-Fi 5G та DLNA. В наявності всі необхідні порти: Ethernet (LAN), 2 USB, HDMI ARC, HDMI 2.1, HDMI CEC, аудіоджек, оптичний аудіовихід, mini RCA. Об’ємний звук забезпечують два динаміки по 12 Вт, є підтримка Dolby Digital і налаштування аудіопресетів.

KIVI 32F750NB

Модель має безрамковий дизайн і ідеально впишеться в сучасні мінімалістичні інтер’єри. Екран діагоналлю 32 дюйми має роздільну здатність Full HD і оснащений передовими технологіями покращення зображення, щоб навіть контент низької якості виглядав максимально ефектно. Модель під управлінням офіційної ОС Android TV версії 11.

Об’ємне звучання забезпечують динаміки потужністю по 8 Вт з підтримкою Dolby Digital. Є модулі Bluetooth 5.1 і Wi-Fi, а також порти: Ethernet (LAN), 2 USB, 3 HDMI, аудіоджек, оптичний аудіовихід, mini RCA. Передбачено підтримку голосового асистента, Chromecast для трансляції контенту з телефону, синхронізація з Google Home.

В сезон Black Friday партнери KIVI пропонують Smart-телевізори за спеціальними цінами. Прекрасна нагода втілити мрію про Smart TV й отримати додаткову вигоду. Щоб ознайомитися з акційними пропозиціями, завітайте до маркетплейсу партнерів KIVI: Comfy, Epicentr, Foxtrot, Rozetka та ін.

Про KIVI

KIVI — міжнародна компанія, заснована в 2016 році, європейський офіс якої розташовано в Будапешті. Основний бізнес — розробка та виробництво Smart-телевізорів з дистрибуцією продукції в Європу та Азію. Відділ Research & Development знаходиться в Україні та Китаї.

На сьогодні продано понад 1,5 мільйона пристроїв.

KIVI є сертифікованим партнером Google і Netflix. https://kivismart.com/