Рекордные цены на горючее: сколько стоит бензин и автогаз и когда ждать спада

Этой осенью стоимость одного литра бензина и дизтоплива перевалила за отметку в 60 гривен. Рекорды фиксируют и в цене за литр автогаза. Сейчас большинство АЗС продают его не менее чем за 30 гривен.

Откуда такие цены и когда ситуация может измениться – узнал корреспондент "Сніданку з 1+1" Александр Ковалев.

Долгое время психологической отметкой в стоимости бензина было 60 гривен. И в начале осени топливные эксперты говорили, что АЗС будут до последнего удерживать цену не выше этого уровня. Однако, как мы знаем, на многих АЗС стоимость бензина была и остается выше.

И еще одним удивлением стали цены на газ Сжиженный газ стоит половину стоимости бензина или даже меньше. Однако по состоянию на сегодняшний день его стоимость постоянно увеличивается и на отдельных АЗС уже приближается к 35 гривен за литр. В сентябре его стоимость составила около 26 гривен.

Почему ситуация с газом ухудшилась

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, ситуация с газом ухудшилась из-за логистических проблем. Большинство сжиженного газа в Украину доставляют грузовиками. Поэтому в связи с забастовками перевозчиков на польской границе сейчас в Украине есть дефицит этого горючего.

"Почему именно по сжиженному газу мы видим такую ситуацию? Потому что через польскую границу к нам попадает автотранспортом 30% всего импорта сжиженного газа. Это очень много. Думаю, эта ситуация продержится напряженной еще 2 недели. Именно столько, по нашим оценкам, необходимо, чтобы привезти необходимый объем газа по новым направлениям. И после этого, я уже думаю, цена уже стабилизировалась, она уже не будет расти", – пояснил топливный эксперт.

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По его словам, сейчас наиболее ощутимый дефицит газа в Черниговской, Кировоградской, частично в Киевской области, а также на востоке страны.

Пока украинские фуры не пропускают на территорию Польши, все больше грузов будут пытаться доставлять по железной дороге. Также компании сейчас ищут новые источники поставок газа. К примеру, все больше грузов доставляют из Румынии.

Какая ситуация с бензином

Что касается ситуации с бензином, то здесь ситуация пока лучше. Стачки польских перевозчиков на его стоимость практически не влияют, ведь через польскую границу в Украину ввозили лишь 10% бензина от общего объема на рынке.

Напомним, что ранее цены на бензин и дизель поднимались из-за повышения цен на нефть. Еще недавно она стоила рекордные 95 долларов за баррель, однако по состоянию на сегодняшний день цена снизилась почти до 80 долларов.

Как прогнозирует Сергей Куюн, вскоре цены должны поползти вниз.

"Мы видим потенциал для снижения. И я думаю, что там 2 гривны — это минимум, на который горючее подешевеет в течение ближайшей недели, возможно, 10 дней. И дальше, если цена на нефть будет держаться около 80 долларов, то я считаю, что она будет снижаться еще более динамично", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине снова подскочили цены на горючее.

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