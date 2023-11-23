Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині: що відомо

Пізно ввечері 23 листопада російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині. Вибух пролунав у Криворізькому районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Близько опівночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, сирени у Дніпропетровській області лунали 17 хвилин: від 23:39 до 23:56 22 листопада. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку та просили перебувати в укриттях мешканців регіону. Особливо - Вознесенська та Кривого Рогу. Згодом у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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