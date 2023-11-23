У Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Військові попереджали про особливу небезпеку для Кривого Рогу та Вознесенська.

Ввечері, 27 листопада Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку у Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.

Військові попереджали про особливу небезпеку для Кривого Рогу та Вознесенська.

Пізніше журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Кривому Розі.

Тривога була скасована через десять хвилин.

Пізніше голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у Telegram: "Щодо вибуху. Все нормально. Надобраніч".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія змінить тактику застосування ракет у зимовий період 2023-2024, які більше відіграватимуть другорядну роль, а дрони-камікадзе навпаки – головну.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР назвали кількість стратегічних та високоточних ракет, які має Росія.

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