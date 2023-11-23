В Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги

Военные предупреждали об особой опасности для Кривого Рога и Вознесенска.

Вечером, 27 ноября, Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

Военные предупреждали об особой опасности для Кривого Рога и Вознесенска.

Позже журналисты Общественного сообщили о звуках взрывов в Кривом Роге.

Тревога была упразднена через десять минут.

Позже председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал в Telegram: "О взрыве. Все нормально. Спокойной ночи".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия изменит тактику применения ракет в зимний период 2023-2024, которые будут больше играть второстепенную роль, а дроны-камикадзе наоборот – главную.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГУР назвали количество стратегических и высокоточных ракет, которые есть у России.

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